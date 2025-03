Rheinmetall-Aktien im Sturzflug: Chancen oder Risiken für Anleger?

Die Aktien von Rheinmetall haben in den letzten Tagen einen signifikanten Rückgang erlebt, nachdem eine Verkaufswelle von Insidern aus dem Aufsichtsrat die Kurse unter Druck setzte. Am Mittwoch fiel der Kurs um etwa 5 Prozent, gefolgt von einem weiteren Rückgang von über 7 Prozent am Donnerstag, wodurch die Aktie unter die Marke von 1.300 Euro rutschte. Charttechnische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) von rund 84 und der MACD-Wert von minus 22 deuten auf eine überkaufte Situation hin und signalisieren mögliche weitere Kurskorrekturen.

Trotz dieser kurzfristigen Verkaufswelle bleiben Analysten optimistisch bezüglich der langfristigen Perspektiven von Rheinmetall. Morgan Stanley hat das Kursziel auf 2.000 Euro angehoben, mit der Aussicht, dass es bis 2025 sogar auf 3.000 Euro steigen könnte. Auch die UBS hat das Kursziel von 1.208 auf 1.600 Euro angehoben und die Aktie mit "Buy" eingestuft. Die positive Marktentwicklung wird durch die steigenden Verteidigungsausgaben in der EU unterstützt. CEO Armin Papperger prognostiziert, dass Rheinmetall bis 2027 einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro erreichen könnte, was einer Verdopplung im Vergleich zu 2024 entspricht. Die EU plant, bis 2030 insgesamt 800 Milliarden Euro in die Verteidigungsbereitschaft zu investieren, wobei Rheinmetall voraussichtlich 20 bis 25 Prozent dieser Mittel erhalten könnte.

Zusätzlich zu den Unternehmensentwicklungen hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas einen Aufruf zur Bereitstellung von fünf Milliarden Euro für Munitionslieferungen an die Ukraine gestartet. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, was potenziell auch Rheinmetall zugutekommen könnte.

Insgesamt scheinen die wirtschaftlichen Perspektiven für Rheinmetall trotz der aktuellen Verkaufsdrucks positiv zu sein. Die Marktteilnehmer sind sich jedoch uneinig über die kurzfristige Kursentwicklung, wobei einige Investoren optimistisch bleiben und auf eine Erholung setzen, während andere vor den Risiken warnen, die mit der Produktion und dem Engineering neuer Rüstungsprojekte verbunden sind. Die Unsicherheit über die Verteilung der EU-Mittel könnte ebenfalls die Kursentwicklung beeinflussen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 1.331EUR auf Tradegate (21. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.