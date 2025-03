Tesla-Aktie: Analysten sehen Kaufchance trotz Kursverlusten – Jetzt einsteigen!

Die Tesla-Aktie hat in letzter Zeit signifikante Kursverluste erlitten, doch Cantor Fitzgerald sieht hierin eine attraktive Kaufgelegenheit. Analyst Andres Sheppard hat die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und betont, dass die aktuellen Rückgänge übertrieben seien. Er hebt hervor, dass Tesla in naher Zukunft mehrere bedeutende Produktstarts plant, die als Katalysatoren für den Aktienkurs fungieren könnten. Dazu zählen der Verkaufsstart des Full Self-Driving (FSD) in China sowie in Europa, die Einführung von Robotaxis und einem neuen Modell in der zweiten Jahreshälfte 2025 und die Produktion von Robotern ab 2026. Sheppard behält ein Kursziel von 425 US-Dollar bei, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Zusätzlich wird die bevorstehende Markteinführung des Robotaxi-Segments und die Entwicklung günstigerer Fahrzeuge als positive Faktoren für Teslas Marktposition im Elektrofahrzeugsektor angesehen. Sheppard sieht auch die Möglichkeit eines bundesstaatlichen Rahmens für selbstfahrende Fahrzeuge in den USA, was Tesla zugutekommen könnte. Trotz der Unsicherheiten, die durch die Präsenz von CEO Elon Musk in der US-Regierung und den globalen Wettbewerbsdruck entstehen, betrachtet Sheppard die aktuellen Marktschwankungen als überwindbare Hürden.