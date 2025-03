Hapag-Lloyd senkt Prognosen: Nettogewinn und Dividende unter Druck!

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat ihre Prognosen für die kommenden Jahre angepasst und erwartet für 2025 niedrigere Erträge. Infolge volatiler Frachtraten und geopolitischer Unsicherheiten wird der Nettogewinn für 2024 voraussichtlich um 18,9 Prozent sinken. Die Dividende wird um 11,4 Prozent auf 8,20 Euro je Aktie gekürzt, nachdem sie im Vorjahr noch bei 9,25 Euro lag. Vorstandschef Rolf Habben Jansen äußerte, dass das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld fragil bleibt und die Erträge im Jahr 2025 unter dem Niveau von 2024 liegen könnten.

Im Jahr 2024 erzielte Hapag-Lloyd einen Umsatz von 19,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist auf eine Zunahme der Transportmengen um 5 Prozent und stabile Frachtraten zurückzuführen. Dennoch sieht sich das Unternehmen Herausforderungen durch neue Zölle und potenziell hohe Hafengebühren in den USA gegenüber. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere die Krise im Roten Meer, haben erhebliche Auswirkungen auf die Containerschifffahrt. Die Unsicherheit im Suezkanal zwingt Schiffe, den längeren Weg um die Südspitze Afrikas zu nehmen, was die Frachtraten erhöht und die Kosten steigert.