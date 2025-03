Munich Re übernimmt Next Insurance: Strategischer Schritt in den US-Markt!

Die Munich Re, einer der größten Rückversicherer weltweit, hat einen bedeutenden Schritt in den US-amerikanischen Erstversicherungsmarkt unternommen, indem ihre Tochtergesellschaft Ergo das US-Insurtech Next Insurance für 2,6 Milliarden US-Dollar übernimmt. Diese Akquisition, die im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein soll, markiert den Eintritt von Munich Re in den größten Versicherungsmarkt der Welt und zielt darauf ab, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit digitalen und flexiblen Versicherungslösungen zu bedienen.

Next Insurance, gegründet im Jahr 2016 und mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, hat sich auf digitale Sach- und Haftpflichtversicherungen für kleine Unternehmen spezialisiert. Das Unternehmen hat bereits 600.000 Kunden und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Munich Re hatte bereits 2017 in Next Insurance investiert und seinen Anteil im Laufe der Jahre auf 29 Prozent erhöht. Zu den Investoren des Start-ups zählen auch namhafte Unternehmen wie Googles Investmentarm Capital G und Allianz X.