Douglas senkt Prognosen: Aktie stürzt um 20% – Was steckt dahinter? Douglas, Europas größter Beauty-Händler, hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2024/25 drastisch gesenkt, was zu einem erheblichen Rückgang des Aktienkurses führte. Am Freitag fiel die Aktie um bis zu 20 Prozent, bevor sie sich …