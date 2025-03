DAX vor Rekordhoch: Finanzpaket und Fed-Entscheidungen im Fokus!

Der DAX steht kurz vor einem möglichen Rekordhoch, insbesondere wenn der Bundesrat am Freitag dem Finanzpaket zustimmt. Die US-Notenbank (Fed) hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen und das Tempo des Bilanzabbaus verlangsamt. Dies könnte zunächst positiv für die Aktienmärkte sein, jedoch warnt die Fed vor steigenden wirtschaftlichen Risiken, die die bisherigen Fortschritte gefährden könnten. Die Unsicherheit in Bezug auf Handels- und Wirtschaftspolitik könnte das Wachstum in den USA belasten, was zu einem Rückgang der Erwerbstätigenzahlen führen könnte. Daher wird eine Zinssenkung im Laufe des Jahres wahrscheinlicher.

Die aktuelle Marktsituation wird durch den "Hexensabbat" beeinflusst, einen Tag, an dem viele Optionen verfallen, was zu unvorhersehbaren Kursbewegungen führen kann. Trotz der positiven Nachrichten über das Finanzpaket bleibt der DAX in einer Konsolidierungsphase, was die Frage aufwirft, ob alle positiven Erwartungen bereits eingepreist sind. Analysten raten dazu, auf klare Signale für neue Trades zu warten, da die Volatilität hoch bleibt.

Zusätzlich hat die People's Bank of China (PBoC) ebenfalls keine Änderungen an den Zinssätzen vorgenommen, was die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft verstärkt. In Japan zeigen die Inflationsdaten einen leichten Rückgang, was jedoch die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan nicht dämpft. Der Devisenmarkt reagiert kaum auf diese Entwicklungen, was die allgemeine Unsicherheit unterstreicht.

Insgesamt ist die Marktlage durch eine Mischung aus positiven und negativen Faktoren geprägt, und Anleger sollten Geduld zeigen, während sie auf klare Trends und Signale warten, bevor sie neue Positionen eingehen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 22.914PKT auf L&S Exchange (21. März 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.