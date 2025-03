Ölpreise steigen: Geopolitische Unsicherheiten treiben Kosten in die Höhe!

Am Donnerstag haben die Ölpreise einen merklichen Anstieg verzeichnet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 71,85 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,06 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung im April stieg um 1,04 Dollar auf 68,20 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind vor allem auf die erhöhte weltpolitische Unsicherheit zurückzuführen. Insbesondere die militärischen Aktivitäten Israels im Gazastreifen, die sich gegen die Hamas richten, und die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran, sollten die Huthi-Miliz im Jemen weiterhin angreifen, haben die Märkte beeinflusst.

Trotz des Anstiegs der Ölpreise gibt es jedoch auch dämpfende Faktoren. Die globalen Wachstumsaussichten sind eingetrübt, was vor allem auf die Zollpolitik von Trump zurückzuführen ist. Die US-Notenbank Fed hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA gesenkt, was die Marktteilnehmer besorgt. Die Entscheidung, die Leitzinsen nicht zu erhöhen, hatte kaum Einfluss auf die Ölpreise. Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei der UBS, äußerte, dass die Nachrichten über US-Zölle die Ölpreise volatil halten könnten, bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich einer moderaten Erholung der Rohölpreise.

Am Freitag setzten die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fort, wenn auch nur leicht. Brent-Öl kostete am Morgen 72,17 US-Dollar, was einem Anstieg von 17 Cent entspricht, während WTI um 20 Cent auf 68,27 Dollar stieg. Diese Entwicklungen sind auch eine Reaktion auf die verschärften US-Sanktionen gegen den Ölhandel zwischen dem Iran und China, die als Versuch gewertet werden, die verarbeitende Industrie in China zu stören. China ist ein bedeutender Importeur von iranischem Öl, und die Sanktionen könnten erhebliche Auswirkungen auf den globalen Ölhandel haben.

Insgesamt zeigen die Ölpreise eine Erholung von den starken Verlusten, die Ende Februar und Anfang März verzeichnet wurden. Marktbeobachter erwarten jedoch, dass die Unsicherheiten in der geopolitischen Lage und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Einfluss auf die Preisentwicklung haben werden.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 72,11USD auf L&S Exchange (21. März 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.