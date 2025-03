Nike kämpft mit Umsatzrückgang: Analysten warnen vor weiteren Herausforderungen!

Ein wesentlicher Faktor für den Umsatzrückgang war ein deutlicher Einbruch im China-Geschäft, einem der wichtigsten Märkte für Nike. Die Strategie des ehemaligen CEO John Donahoe, die Direktverkäufe zu stärken, führte dazu, dass Nike Regalplatz in Einzelhandelsgeschäften aufgab. Diese Flächen wurden von Wettbewerbern übernommen, was deren Sichtbarkeit bei den Verbrauchern erhöhte und möglicherweise zu einem Rückgang der Verkaufszahlen von Nike beitrug.

Nike, der weltweit führende Sportartikelhersteller, sieht sich weiterhin mit Umsatzrückgängen konfrontiert, trotz der Übernahme der Unternehmensführung durch den ehemaligen Top-Manager Elliott Hill im Oktober. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, das bis Ende Februar lief, sanken die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar (10,4 Milliarden Euro). Dies übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit einem Umsatz von gut elf Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Quartalsgewinn fiel um 32 Prozent auf 794 Millionen Dollar, während der Gewinn pro Aktie mit 54 US-Cent die Prognosen von 29 Cent deutlich übertraf. In der Folge stieg der Aktienkurs von Nike im nachbörslichen Handel um mehr als drei Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen das Kursziel für Nike von 73 auf 66 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole äußerte sich enttäuscht über die Kennzahlen des Unternehmens und rechnet mit weiter sinkenden Konsensschätzungen. Er hat seine Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ebenfalls reduziert.

Trotz der Herausforderungen, mit denen Nike konfrontiert ist, bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Sportartikelmarkt. Analysten und Investoren diskutieren über die Zukunft des Unternehmens und die Auswirkungen der aktuellen Strategie. Einige sehen in der aktuellen Situation eine Gelegenheit, während andere vorsichtiger sind und auf mögliche weitere Rückgänge warten. Nike hat in der Vergangenheit stets solide Gewinne erwirtschaftet und gilt als Marktführer, was einige Investoren optimistisch stimmt, dass sich die Situation langfristig verbessern könnte.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 67,94EUR auf NYSE (22. März 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.