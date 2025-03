SGL Carbon: Dramatischer Kurssturz – Anleger verunsichert über Prognosen!

Die Aktien von SGL Carbon haben am Donnerstag einen dramatischen Rückgang von über 13 Prozent erlitten und sind auf knapp vier Euro gefallen. Dieser Rückgang folgte auf vorsichtige Aussagen des Unternehmens über den Geschäftsverlauf, die die Anleger verunsicherten. SGL Carbon, ein Spezialist für Graphit und Kohlenstoff, geht mit einer zurückhaltenden Prognose in das neue Geschäftsjahr, insbesondere aufgrund einer schwachen Nachfrage in der Halbleiterindustrie. Die Erwartungen für das Wachstum im Bereich Elektrofahrzeuge sind niedriger als ursprünglich prognostiziert, und die Lagerbestände der Kunden bleiben hoch. Eine Erholung der Nachfrage wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 erwartet.

Die Umsatzprognose für 2025 liegt voraussichtlich leicht unter dem Vorjahreswert von 1,03 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA wird zwischen 130 und 150 Millionen Euro erwartet, was ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 162,9 Millionen Euro liegt. Diese Prognose berücksichtigt auch das verlustreiche Geschäft mit Carbon Fibers, das SGL Carbon restrukturieren möchte. Die geplante Reduzierung der Aktivitäten in diesem Bereich könnte den Umsatz um 200 Millionen Euro verringern, während das bereinigte EBITDA ohne diese Sparte zwischen 155 und 175 Millionen Euro liegen würde.