Personelle Wende bei Heidelberger Druckmaschinen: CFO Tania von der Goltz geht!

Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung von von der Goltz respektiert und dankte ihr für ihren Beitrag zur Verbesserung der Profitabilität und Liquidität des Unternehmens, insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld. Dr. Martin Sonnenschein, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, hob hervor, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung fortgesetzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit von Heidelberger Druckmaschinen zu stärken. Die Jahresprognose des Unternehmens bleibt unverändert, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG steht vor einer wichtigen personellen Veränderung, da Tania von der Goltz, die derzeitige Finanzvorständin, angekündigt hat, ihren Vertrag nicht über die aktuelle Laufzeit hinaus zu verlängern. Dies wurde am Donnerstag in einer Unternehmensmitteilung aus Heidelberg bekannt gegeben. Von der Goltz wird ihr Amt zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2025 niederlegen. Bis zur Neubesetzung des Finanzressorts wird der CEO Jürgen Otto die Verantwortung für diesen Bereich übernehmen.

Tania von der Goltz, die über 25 Jahre Erfahrung in führenden Unternehmen verfügt, war seit ihrer Ernennung zur CFO maßgeblich an der finanziellen Steuerung und strategischen Weiterentwicklung von Heidelberger Druckmaschinen beteiligt. Vor ihrer Zeit bei Heidelberger Druckmaschinen war sie in verschiedenen Führungspositionen bei Fresenius und Fresenius Medical Care tätig. In ihrer Abschiedserklärung betonte sie die wertvolle Zeit und die Unterstützung, die sie im Unternehmen erfahren hat, und äußerte sich positiv über die Zukunft von Heidelberger Druckmaschinen.

Jürgen Otto, der Vorstandsvorsitzende, würdigte die Arbeit von von der Goltz und betonte, dass das Unternehmen gut aufgestellt sei, um weiterhin profitabel zu wachsen. Die strategischen Initiativen, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden, sollen die Basis für zukünftigen Erfolg bilden.

Insgesamt zeigt die Situation bei Heidelberger Druckmaschinen, dass das Unternehmen trotz der bevorstehenden personellen Veränderungen auf einem stabilen Kurs bleibt und sich auf die Herausforderungen des Marktes vorbereitet. Die Suche nach einer neuen Finanzvorständin wird nun eine zentrale Aufgabe für den Vorstand und den Aufsichtsrat sein, um die Kontinuität in der finanziellen Führung sicherzustellen.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 1,162EUR auf Tradegate (21. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.