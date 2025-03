Euro im Sinkflug: Unsicherheiten und schwache Daten belasten die Währung Der Euro hat in den letzten Tagen einen Abwärtstrend verzeichnet und fiel am Donnerstag im New Yorker Handel auf 1,0850 US-Dollar, was einen Rückgang von seinem am Dienstag erreichten Hoch von 1,0954 Dollar darstellt. Die Europäische Zentralbank …