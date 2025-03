Nestlé schließt Werke in Deutschland: 230 Jobs in Gefahr!

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat angekündigt, sich von zwei Produktionsstandorten in Deutschland zu trennen. Der Standort in Neuss bei Düsseldorf soll Mitte 2026 geschlossen werden, während das Werk in Conow, Mecklenburg-Vorpommern, verkauft werden soll. Diese Maßnahmen betreffen insgesamt rund 230 Mitarbeiter. Nestlé begründet die Schließungen mit der steigenden Preissensibilität der Verbraucher und den gestiegenen Kosten, die in den letzten Jahren zu Überkapazitäten geführt haben.

Im Neusser Werk, das etwa 145 Mitarbeiter beschäftigt, werden Produkte wie Thomy-Öl, Mayonnaise und Senf in verschiedenen Verpackungen hergestellt. Die Produktion von Öl soll an einen externen Anbieter ausgelagert werden, während die Abfüllung in Glas- und Kunststoffflaschen ins europäische Ausland verlagert wird. Die Tubenproduktion für Senf und Mayonnaise wird nach Lüdinghausen verlagert, was dort 30 neue Arbeitsplätze schaffen soll, die vorrangig den betroffenen Mitarbeitern aus Neuss angeboten werden.