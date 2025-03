Goldpreis steigt auf Rekordhoch: Fed senkt Wachstumsprognose für 2024!

Die US-Notenbank Fed hat ihre Wachstumsprognose für 2024 gesenkt, was zu einem Anstieg des Goldpreises auf bis zu 3.057 US-Dollar pro Feinunze führte. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 3.041 Dollar. Die Fed rechnet nun mit einem Wachstum von nur 1,7 Prozent, im Vergleich zu den zuvor prognostizierten 2,1 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell äußerte, dass das Risiko einer Rezession gestiegen sei, jedoch nicht als hoch eingeschätzt werde. Zudem wurde die Inflationsprognose für 2025 auf 2,7 Prozent angehoben, was die Unsicherheiten in der Wirtschaft widerspiegelt, die durch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung und geplante Ausgabenkürzungen verstärkt werden. In diesem Kontext bleibt der Leitzins unverändert zwischen 4,25 und 4,50 Prozent.

Die gesenkte Wachstumsprognose und die erhöhte Inflationsrate stützen die Nachfrage nach Gold, da Anleger in unsicheren Zeiten häufig in das Edelmetall investieren. Aktuelle geopolitische Spannungen, wie der Krieg in der Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten, tragen ebenfalls zur Attraktivität von Gold als sicherem Hafen bei. Analysten erwarten, dass die Fed in diesem Jahr möglicherweise zwei kleine Zinssenkungen vornimmt, was die Attraktivität von Gold weiter steigert, da niedrigere Zinsen die Erträge aus anderen Anlagen verringern.