ProSiebenSat.1: Strategische Neuausrichtung mit großen Veränderungen!

ProSiebenSat.1 Media SE hat eine strategische Entscheidung getroffen, die sowohl den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen als auch den Verkauf eines Unternehmens umfasst. Am 20. März 2025 genehmigten Vorstand und Aufsichtsrat eine Vereinbarung mit General Atlantic, um die Minderheitsbeteiligungen an der NuCom Group (ohne flaconi) und der ParshipMeet Group zu erwerben. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf von Verivox, der ebenfalls genehmigt wurde. Die verbindlichen Vereinbarungen für beide Transaktionen sollen in Kürze unterzeichnet werden.

Der Erwerb der Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic wird durch eine Kombination aus einer Barkomponente von 10 Millionen Euro, der Übertragung von etwa 5,9 Millionen eigenen Aktien von ProSiebenSat.1 (entsprechend ca. 2,5 % des Grundkapitals) und einer festgelegten Beteiligung von General Atlantic am Ausstiegserlös in Höhe von 50 Millionen Euro finanziert. General Atlantic wird künftig seine 28,4-prozentige Beteiligung an flaconi direkt halten, während ProSiebenSat.1 weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung von 71,6 Prozent an flaconi behält.