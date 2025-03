Krones AG: Rekord-Dividende und starkes Umsatzwachstum 2024!

Die Krones AG hat in ihrem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2024 eine deutliche Steigerung der Dividende angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Erhöhung um 18,2 % auf 2,60 Euro je Aktie vor, im Vergleich zu 2,20 Euro im Vorjahr. Diese Entscheidung reflektiert das profitable Wachstum des Unternehmens, das trotz herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Bedingungen seinen Umsatz um 12,1 % auf 5,2936 Milliarden Euro steigern konnte. Damit überschritt Krones erstmals die Umsatzmarke von fünf Milliarden Euro und erfüllte die Wachstumsprognose von 9 % bis 13 %.

Der Auftragseingang stieg um 1,6 % auf 5,4607 Milliarden Euro, was auf eine anhaltend hohe Investitionsbereitschaft in der internationalen Getränkeindustrie hinweist. Der Auftragsbestand wuchs um 4,1 % auf 4,2895 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,7 % auf 10,1 %, was auf eine gute Kapazitätsauslastung und effiziente Produktions- und Beschaffungsstrategien zurückzuführen ist. Das EBITDA selbst stieg um 17,5 % auf 537,1 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 22,9 % auf 381,6 Millionen Euro zulegte.