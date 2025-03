Amadeus Fire AG: Pessimistischer Ausblick für 2025 – Umsatzrückgang erwartet!

Die Amadeus Fire AG hat am 20. März 2025 ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und zeigt sich pessimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Unternehmensgruppe erwartet, dass sich die Marktbedingungen nicht wesentlich verbessern werden, was auf einen abnehmenden Ergebnistrend im Jahr 2024 und eine anhaltend negative Stimmungslage in Deutschland zurückzuführen ist.

Für 2025 wird ein Umsatz zwischen 387 und 417 Millionen Euro prognostiziert, was einem Rückgang von etwa acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative EBITA wird in einer Bandbreite von 36 bis 44 Millionen Euro erwartet, was einen Rückgang von rund 28 Prozent bedeutet. Die operative EBITA-Marge wird voraussichtlich bei etwa zehn Prozent liegen.