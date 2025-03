PVA TePla 2024: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen im Kristallzuchtgeschäft

Die PVA TePla AG hat am 20. März 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die im Rahmen einer Analyse von Montega AG eingehend betrachtet wurden. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 270,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch am unteren Ende der Prognosen lag. Während das Metrologie-Segment stark wuchs, blieb das Kristallzuchtgeschäft hinter den Erwartungen zurück, was auf eine allgemeine Zurückhaltung in der Branche aufgrund hoher Lagerbestände zurückzuführen ist. Der Auftragseingang fiel um 32,1 % auf 150,6 Millionen Euro, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.

Für das laufende Jahr 2025 wird ein Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 34 bis 39 Millionen Euro erwartet, was die Analysten von Montega in ihrer Prognose bestätigten. Die positive Entwicklung im Metrologie-Segment, das bis 2028 voraussichtlich etwa die Hälfte des Umsatzes ausmachen wird, könnte jedoch langfristig die Margen verbessern. Das Management hat betont, dass die höheren Vertriebskosten nicht in gleichem Maße in den kommenden Jahren ansteigen werden.