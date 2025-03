SMT Scharf AG: Rekordumsatz und Dividende – Ein starkes Jahr 2024!

Die SMT Scharf AG hat am 20. März 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und plant die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr von 73,2 Millionen Euro auf 95,0 Millionen Euro, was im Rahmen der prognostizierten Spanne von 87 Millionen bis 97 Millionen Euro liegt. Ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg war die erstmalige Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. ab November 2024, die sich positiv auf das Neuanlagengeschäft auswirkte.

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 4,8 Millionen Euro, verglichen mit 4,0 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Zahl übertraf die im Oktober 2024 veröffentlichte Prognose von 2,8 Millionen bis 4,6 Millionen Euro. Auch hier trug die Vollkonsolidierung von Xinsha zur Ergebnissteigerung bei. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 110 Millionen und 130 Millionen Euro sowie ein EBIT im Bereich von 5,5 Millionen bis 7,5 Millionen Euro.