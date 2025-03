Elmos Semiconductor: Rekorddividende und starke Nachhaltigkeitsziele 2024!

Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor SE hat in seinem am 20. März 2025 veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2024 eine erfreuliche Entwicklung präsentiert. Die Gesellschaft plant, ihren Aktionären eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie auszuschütten, was einer Erhöhung von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr (0,85 Euro) entspricht. Diese Entscheidung reflektiert das positive Konzernergebnis, das auf 128,7 Millionen Euro gestiegen ist, im Vergleich zu rund 99 Millionen Euro im Vorjahr. Ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg war der Verkauf der Waferfertigung.

Für das Jahr 2024 meldete Elmos einen Umsatz von 581,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBIT verbesserte sich um 14,6 % auf 172,6 Millionen Euro. Allerdings gab es im bereinigten operativen Ergebnis einen Rückgang, und die EBIT-Marge sank um 1,1 Prozentpunkte auf 25,1 %. Dies deutet darauf hin, dass trotz des Umsatzwachstums Herausforderungen in der Kostenstruktur bestehen.