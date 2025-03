Knaus Tabbert: Analysten bekräftigen Kaufempfehlung trotz Umsatzrückgang!

Knaus Tabbert hat vorläufige Geschäftszahlen für 2024 präsentiert, die einen Umsatzrückgang von 24,9 % auf 1,08 Milliarden Euro zeigen. Das bereinigte EBITDA fiel auf 28,4 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 2,6 % entspricht. Diese Zahlen lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten. Die Unternehmensergebnisse sind das Resultat umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen, die notwendig waren, um die finanzielle Stabilität zu sichern. Die Produktion wurde Ende Januar 2025 wieder aufgenommen, nachdem sie im vierten Quartal 2024 aufgrund von Überbeständen eingestellt worden war.

Am 20. März 2025 veröffentlichten die Analysten von First Berlin Equity Research und Montega AG aktualisierte Forschungsergebnisse zur Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Beide Institute bekräftigen ihre Kaufempfehlungen, jedoch mit unterschiedlichen Kurszielen: First Berlin senkt das Ziel von 32 auf 29 Euro, während Montega ein Kursziel von 30 Euro beibehält.

Für 2025 gibt Knaus Tabbert eine Umsatzprognose von etwa 1 Milliarde Euro und eine EBITDA-Marge zwischen 5 % und 6,5 % an. Diese Guidance wird als Zeichen der Stabilisierung gewertet, insbesondere da das Unternehmen über ein gut gefülltes Orderbuch von über 500 Millionen Euro verfügt. Um die Kosten zu senken, wurden im Rahmen der Restrukturierung die Mitarbeiterzahlen um 15 % reduziert, und ineffiziente Projekte wurden eingestellt.

Die Analysten von Montega erwarten, dass die Einigung mit den finanzierenden Banken vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 31. März 2025 erfolgt. Eine solche Einigung könnte die finanzielle Stabilität von Knaus Tabbert weiter festigen und den Weg für einen Turnaround ebnen. Trotz der Herausforderungen in 2024, die als Übergangsjahr betrachtet werden, sehen die Analysten Potenzial für eine Verbesserung der Kostenstruktur und der Margen in den kommenden Jahren.

Insgesamt wird die aktuelle Situation von Knaus Tabbert als herausfordernd, aber mit Perspektiven für eine positive Entwicklung in der Zukunft angesehen. Die Kaufempfehlungen der Analysten reflektieren das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen und zurück auf Wachstumskurs zu kommen.

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 14,34EUR auf Tradegate (21. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.