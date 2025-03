Mustang Energy: Neue Technologien für Uran-Exploration in Saskatchewan!

Die Xcite TDEM-Technologie, die von Axiom exklusiv in Nordamerika angeboten wird, nutzt eine neuartige helikoptergestützte Methode zur Mineralexploration. Sie ermöglicht eine verbesserte Datenerfassung und Auflösung, was die Identifizierung von mineralischen Vorkommen erleichtert. Das Projekt Spur, das sich in der Nähe bekannter Uranvorkommen befindet, bietet aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten Potenzial für die Exploration von Uran, Thorium und Seltenerdmetallen.

Zusätzlich hat Mustang im Februar 2025 eine Privatplatzierung abgeschlossen, die einen Bruttoerlös von 1.255.000 CAD generierte. Diese Mittel sollen für allgemeine Unternehmensausgaben und weitere Explorationsmaßnahmen verwendet werden. Zum 7. März 2025 verfügte Mustang über liquide Mittel in Höhe von 4.000.000 CAD und ist schuldenfrei.

Die strategische Ausrichtung von Mustang Energy umfasst auch die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, um nachhaltige und verantwortungsvolle Mineralexploration zu gewährleisten. Im Januar 2025 wurde eine Vereinbarung mit der English River First Nation unterzeichnet, die eine enge Zusammenarbeit bei Explorationsprojekten und die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Gemeinschaft vorsieht.

In einem breiteren Kontext zeigt die Renaissance der Kernenergie, insbesondere in Verbindung mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz, das wachsende Interesse an Uran als emissionsarmer Energiequelle. Die Nachfrage nach Uran wird voraussichtlich steigen, da immer mehr Länder in die Kernenergie investieren, was positive Auswirkungen auf den Markt haben könnte. Mustang Energy ist gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 0,275EUR auf CSE (21. März 2025, 21:33 Uhr) gehandelt.