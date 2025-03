Erdgaspreise steigen nach Angriffsgerüchten: Was bedeutet das für Europa?

Am Freitag stiegen die Preise für europäisches Erdgas deutlich, nachdem unbestätigte Berichte über einen möglichen Angriff auf eine russische Gastransportanlage durch eine Pipeline die Märkte bewegten. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF für die Lieferung in einem Monat erreichte zu Handelsbeginn 45,49 Euro pro Megawattstunde (MWh) und damit den höchsten Stand seit zwei Wochen. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag der Preis noch unter 43 Euro. Nach dem anfänglichen Anstieg fiel der Preis jedoch wieder auf 43,99 Euro. Marktanalysten verwiesen auf Videos in sozialen Netzwerken, die den mutmaßlichen Angriff in der russischen Region Kursk zeigen, was die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Europa gefährden könnte. Diese Region ist für den Gasexport nach Europa von zentraler Bedeutung, da der Transit durch die Ukraine erfolgt, die im vergangenen August Teile der Grenzregion erobert hatte. Jüngste Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass ukrainische Truppen weitgehend aus den russischen Gebieten zurückgedrängt wurden.

In Deutschland zeigt sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weniger stark als erwartet. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Erzeugerpreise im Februar im Jahresvergleich um 0,7 Prozent, während im Januar ein Anstieg von 0,5 Prozent verzeichnet wurde. Analysten hatten für Februar eine Jahresrate von 1,0 Prozent prognostiziert. Überraschend war zudem der Rückgang der Erzeugerpreise um 0,2 Prozent im Monatsvergleich, während ein Anstieg erwartet wurde. Haupttreiber des Anstiegs im Jahresvergleich waren Preissteigerungen bei Investitionsgütern, während die Preise für Energie, insbesondere Erdgas, im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent sanken. Im Vergleich zum Januar fielen die Energiepreise sogar um 1,0 Prozent.

Die Erzeugerpreise, die die Verkaufspreise der Produzenten abbilden, haben auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung sind. Angesichts der abgeschwächten Teuerung und der schwachen Konjunktur im Euroraum hat die EZB seit Juni letzten Jahres mehrfach die Leitzinsen gesenkt. Diese Entwicklungen verdeutlichen die komplexen Zusammenhänge zwischen geopolitischen Ereignissen, Rohstoffpreisen und der wirtschaftlichen Lage in Europa.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 3,963USD auf Ariva Indikation (21. März 2025, 22:10 Uhr) gehandelt.