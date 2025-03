EU verschiebt Vergeltungszölle auf US-Waren – Verhandlungen im Fokus!

Trump hat der EU unterdessen mit drastischen Zöllen von bis zu 200 Prozent auf Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke aus Frankreich und anderen EU-Staaten gedroht. Diese Zölle sollen in Kraft treten, wenn die EU nicht den geplanten Zoll auf amerikanischen Whiskey zurücknimmt. Besonders betroffen wären große Weinproduzenten wie Frankreich.

Die Europäische Union (EU) hat die Wiedereinführung von Vergeltungszöllen auf US-Waren im Wert von mehreren Milliarden Euro um zwei Wochen auf Mitte April verschoben. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Die EU-Kommission begründet die Verschiebung mit dem Ziel, zusätzlichen Raum für Verhandlungen mit der US-Regierung zu schaffen. In einer offiziellen Erklärung betont die EU ihre Bereitschaft, in einen konstruktiven Dialog einzutreten, um eine Lösung zu finden, die unnötige Schäden für beide Volkswirtschaften vermeidet.

Die geplanten Vergeltungszölle der EU würden unter anderem US-Produkte wie Bourbon-Whiskey, Spielkonsolen, Motorräder, Boote und Erdnussbutter betreffen. Die Höhe der Zölle könnte bis zu 50 Prozent betragen, insbesondere für Produkte wie Motorräder des Herstellers Harley-Davidson und Jack Daniel's-Whiskey. Zudem werden weitere Gegenmaßnahmen erarbeitet, die ebenfalls Mitte April aktiviert werden sollen. Diese sollen Unternehmen treffen, die amerikanische Agrarprodukte wie Geflügel, Rindfleisch und bestimmte Meeresfrüchte in die EU exportieren. Auch auf weitere Industrieprodukte wie Stahl, Aluminium, Textilien und Haushaltsgeräte sollen EU-Extrazölle erhoben werden.

Laut der EU-Kommission betreffen die neuen US-Zölle in Höhe von 25 Prozent Exporte im Gesamtwert von 26 Milliarden Euro, was etwa fünf Prozent der gesamten Warenexporte der EU in die USA entspricht. Die EU-Gegenmaßnahmen sollen sicherstellen, dass US-Warenexporte im Wert von bis zu 26 Milliarden Euro von den geplanten Reaktionen betroffen sind.

Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist nicht neu. Bereits während Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021 wurden Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte eingeführt, die die EU mit eigenen Vergeltungszöllen beantwortete. Nach einem Stillhalteabkommen mit Trumps Nachfolger Joe Biden wurden die Zölle weitgehend ausgesetzt. Mit Trumps Wiederwahl kehrt jedoch der Konfrontationskurs zurück, und neue Zölle auf Autos und andere Waren aus der EU werden für den 2. April erwartet.

Die Harley-Davidson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 24,71EUR auf NYSE (22. März 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.