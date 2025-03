OMV startet bahnbrechende ReOil-Anlage: Revolution im Kunststoffrecycling!

OMV hat am Standort Schwechat eine innovative ReOil-Anlage in Betrieb genommen, die jährlich bis zu 16.000 Tonnen schwer recycelbarer Kunststoffe verarbeiten kann. Diese Anlage stellt einen bedeutenden Fortschritt in der chemischen Recyclingtechnologie dar und ist das Ergebnis von 15 Jahren Forschung und Entwicklung. Der ReOil-Prozess ermöglicht die Umwandlung von gemischten Kunststoffabfällen in Pyrolyseöl, das als Rohstoff für die Herstellung nachhaltiger Basischemikalien dient. Diese Chemikalien finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Lebensmittelverpackungen, Gesundheitsprodukte und Komponenten für Elektrofahrzeuge.

Alfred Stern, CEO von OMV, betont die Notwendigkeit, Materialien nachhaltiger und zirkulärer zu gestalten, um die Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Die ReOil-Technologie ergänzt das mechanische Recycling, indem sie Kunststoffabfälle verarbeitet, die ansonsten nicht recycelbar wären. Durch den Einsatz dieser Technologie können die CO2-Emissionen im Vergleich zur Verbrennung von Kunststoffabfällen um bis zu 34 % gesenkt werden.