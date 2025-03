Fuhrparkchefs stellen Tesla auf den Prüfstand

In den vergangenen Monaten haben sich angesichts der politischen Aktivitäten von Tesla-Chef und Großaktionär Musk immer wieder einzelne Unternehmen öffentlichkeitswirksam von Teslas in ihrem Fuhrpark getrennt. Die Umfrage, die auf 117 Gesprächen mit Fuhrparkleitern basiert, stellt den Trend nun auf eine breitere Basis.

Veränderte Wahrnehmung im Markt



"Die Aussagen der Fuhrparkleiter im aktuellen DAT Barometer zeigen, dass sich auch diese im Automobilmarkt wichtigen Multiplikatoren Gedanken über die Beschaffung von Tesla-Fahrzeugen in ihren Fuhrparks machen", sagt Martin Weiss, Leiter der DAT-Fahrzeugbewertung. "Die Aktivitäten von Elon Musk haben dazu geführt, dass die Marke Tesla eine andere Wahrnehmung im Markt erfährt. Hinzu kommt: Andere Anbieter haben aufgeholt, was die Technologie betrifft. Tesla war in vielen Bereichen Pionier, das ist nicht mehr so."

Allerdings weist er darauf hin, dass die jüngsten Rückgänge der Tesla Neuzulassungen - in den ersten beiden Monaten des Jahres sackten sie in Deutschland um 71 Prozent ab - auch mit einer Produktionsumstellung zu tun haben könnten. Die Ankündigung des nun erhältlichen Facelifts des Model Y spiele "hier mit Sicherheit auch eine Rolle", sagt Weiss.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer hat angesichts der jüngsten Entwicklungen überprüft, wie sich die Preispolitik von Tesla zuletzt entwickelt hat - ob die Marke beispielsweise versucht, das lahmende Geschäft mit Rabatten anzukurbeln. Dabei tut sich wenig. "Um den dramatischen Einbrüchen entgegenzuwirken hätte man außer einem Facelift des Model Y mehr erwartet", schreibt er in seiner aktuellen Rabattstudie.

"Der Tesla-Hype ist Geschichte."



Auch der Preisvergleich mit anderen Marken sei "ernüchternd für Tesla", sagt der Branchenexperte. Neue Modelle von Marken wie VW , Skoda oder BMW seien in den Einstiegsversionen bei den tatsächlich gezahlten Preisen "deutlich attraktiver als die gealterten Tesla Modelle". Die Marke werde es daher schwer haben, in den nächsten Monaten den Rückgang der Zulassungszahlen aufzuhalten. Preise und alte Modelle setzten Tesla genauso zu, wie die "wenig sympathischen Aktionen" Musks, sagt Dudenhöffer. "Der Tesla-Hype ist Geschichte."

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist dagegen bisher noch wenig zu sehen. Zwar hat sich bei den Restwerten von Tesla-Fahrzeugen zuletzt ein deutlicher Rückgang gezeigt. Dies sei aber "noch nicht auf einen "Elon-Effekt" zurückzuführen", sondern eher auf andere Treiber wie Marktentwicklung und Preispolitik sagt DAT-Experte Weiss. "Aber es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Person Elon Musk und die damit verbundene Diskussion beziehungsweise Wahrnehmung auch einen weiteren negativen Effekt auf die Restwerte hat."

Keine Schwemme auf dem Gebrauchtmarkt



Auch auf der Fahrzeugbörse Mobile.de ist keine Schwemme an gebrauchten Teslas zu erkennen. "Momentan sehen wir keine eindeutige Verschiebung beim Privatverkauf von Tesla", heißt es von dort auf Anfrage. "Während das Angebot seit November 2024 um 2,2 Prozent zugenommen hat, verkaufen sich die Fahrzeuge um 12,9 Prozent schneller." Auch Konkurrent AutoScout24 hatte jüngst gemeldet, dass sich Musks politisches Engagement und sein Imagewandel noch keinen Einfluss auf den Gebrauchtwagenmarkt habe.

Der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos ist allerdings noch immer sehr klein, was vor allem daran liegt, dass der Anteil der Stromer am deutschen Fahrzeugbestand noch immer gering ist. Während Elektroautos vergangenes Jahr 13,5 Prozent der Neuzulassungen ausmachten, waren es bei den Besitzumschreibungen - also Gebrauchtverkäufen - nur 2,7 Prozent./ruc/DP/mis

