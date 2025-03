Untersuchungen zu Flugchaos in London

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem stundenlangen Stromausfall am Londoner Flughafen Heathrow werden Untersuchungen zu den Hintergründen des Vorfalls eingeleitet. Energieminister Ed Miliband ordnete an, dass der nationale Energienetzbetreiber Neso die Sache näher untersucht. Der von einem Brand in einem Umspannwerk ausgelöste Ausfall habe erhebliche Beeinträchtigungen für Tausende Menschen und viele Unternehmen verursacht, erklärte der Minister. Man wolle daher genau verstehen, was passiert sei und welche Lehren man daraus mit Blick auf die kritische Infrastruktur ziehen könne.

Zurück zu regulärem Flugplan



Der größte Flughafen Europas hatte am Freitag seine umfassendsten Probleme seit Jahren erlebt. Grund für seine vorübergehende Schließung war, dass es in einem Umspannwerk in der Nähe des Airports gebrannt hatte und der Strom ausgefallen war. Rund 200.000 Passagiere waren von den Beeinträchtigungen betroffen.

Am Samstagmorgen konnten Flieger in Heathrow wieder regulär starten und landen, auch wenn die Folgewirkungen des Stromausfalls noch einige Tage zu spüren sein dürften. Die Airline British Airways teilte mit, dass rund 90 Prozent ihrer Flüge am Samstag durchgeführt werden konnten. Am Sonntag ging der Flughafen von einem vollen Flugplan mit mehr als 1.300 geplanten Flügen aus./trs/DP/mis

