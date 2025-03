Rüstungsunternehmen Helsing fordert mehr Tempo in der Rüstung

BERLIN (dpa-AFX) - Das deutsche Rüstungsunternehmen Helsing will den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für die militärische Verteidigung schnell voranbringen. Mit dem schwedischen Hersteller Saab werde der Einbau einer KI-Anwendung für den Luftkampf in den Kampfjet Gripen vorbereitet, sagte Gundbert Scherf, Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzender, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Außerdem will Helsing bald ein autonomes System für die Anwendung in See vorstellen.

Das Münchner Unternehmen hat für den Einsatz - zunächst in der Ukraine - die Drohne HX-2 entwickelt, die Künstliche Intelligenz nutzt, um Sprengladungen auf ein Ziel zu steuern und dabei weniger anfällig gegen Störmaßnahmen zu sein.