DAX – Was kann der DAX, was die anderen nicht können?

Es ist offensichtlich, dass der DAX sich derzeit um die weltpolitischen Ereignisse nur wenig kümmert. Drohungen werden ebenso absorbiert, wie Kriege oder auch innenpolitische Themen. Selbstverständlich wird es auch beim Dax nicht immer nur nach oben gehen können und natürlich wird man auch am Frankfurter Parkett die Entwicklungen sehr genau beobachten. Trotzdem kann sich der DAX derzeit deutlich besser entwickeln, als die US-Märkte. Der hohe Umsatz am Freitag war dem großen Options&Futures-Verfallstermin geschuldet. Dieser, vier Mal im Jahr vorkommende, Termin wird häufig zum Generieren einer Trendwende genutzt. Allerdings spricht die Statistik der Saisonalitäten derzeit gegen eine solche Trendwende. Vielmehr steht nun eine recht positive statistische Phase an. Auch die Verkaufssignale bei den Indikatoren werden derzeit ignoriert. Auch wenn der DAX früher oder später eine Korrekturbewegung vollziehen dürfte, ist der kurzfristige Ausblick durchaus positiv.

Dow Jones – Die Milliardäre werden derzeit nicht belohnt

Wahlkampfengagement hin oder her, einige der Milliardäre, die sich für die Wahl des neuen US-Präsidenten eingesetzt haben, werden derzeit nicht belohnt. Zumindest ist das Vermögen durch die Kursrückgänge deutlich sichtbar geschrumpft. Auch wenn es sich nur um eine Momentaufnahme handelt, kann doch erkannt werden, dass der Gesamtmarkt inzwischen unter dem Niveau vom November vergangenen Jahres notiert. Die aktuelle Anstiegsbewegung konnte den Index zwar über die latente Widerstandszone führen, muss bislang aber als Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend betrachtet werden. Auch wenn der langfristige Aufwärtstrend noch unverändert intakt ist, trübt sich die Lage doch zunehmend ein. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften bereits wieder abgearbeitet sein. Es hängt nun viel an den kommenden beiden Wochen, ob der Bruch der Widerstandszone nachhaltig sein wird oder nicht.

Gold – Eine Verschnaufpause sollte keinen Trendbruch bedeuten

Gold hat die 3.000er-Marke deutlich überwunden. Eine Korrekturbewegung sollte in den kommenden Tagen kein Problem darstellen. Selbst ein Unterschreiten der großen runden Marke ist dabei einzukalkulieren. Wichtig nach der Dow-Theorie ist nun, dass das letzte Tief von Ende Februar nicht mehr unterschritten wird. In diesem Fall wäre nach der genannten Theorie nämlich ein Trendbruch wahrscheinlich. Ein Ausweiten der Korrektur sollte kurzfristig aber, nicht zuletzt wegen der bevorstehenden Verkaufssignale bei den Indikatoren, erwartet werden. Die Indikatoren sollten aber nicht überbewertet werden, da der Trend sehr ausgeprägt ist.

Öl – Nur eine Erholung im Abwärtstrend

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl hatte die wichtige Unterstützungszone dynamisch unterschritten. Für das Tief und den Wendepunkt hat sich Öl den Tiefstwert von September letzten Jahres ausgesucht. Inzwischen läuft die Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend. Die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand geworden ist, konnte zuletzt wieder überwunden werden. Ob dieser Bruch nachhaltig sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Es ist zu erwarten, dass der Kampf um diese Zone noch nicht beendet ist.

Bitcoin/USD – Ganz schön schwach für eine Krisenwährung

Der Bitcoin ist nach dem Erreichen und Überwinden der 100.000er-Marke weiterhin unter Druck. Derzeit läuft, wie schon vor einigen Tagen, eine Korrekturbewegung nach oben. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren geben keinen Hinweis auf die weitere Entwicklung. Da der Abwärtstrend noch intakt ist und das Gesamtbild derzeit nach einer Topbildung aussieht, dürfte die alte Widerstandslinie im Bereich von 75.000 USD noch getestet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.