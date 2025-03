Mitgliederrekord, nachhaltige Mobilitätslösungen und neue Services - dies verkündete der ADAC Mittelrhein auf der Mitgliederversammlung am 22. März im Rheintal-Kongress-Zentrum in Bingen (FOTO)

Bingen (ots) - Mit einem starken Mitgliederzuwachs, steigenden Umsätzen in den

Bereichen Reise und Versicherung sowie einem erweiterten Leistungsspektrum

blickt der ADAC Mittelrhein e.V. auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Nach

einem Grußwort durch Ulrich Mönch, Bürgermeister der Stadt Bingen am Rhein, trat

Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein, ans Rednerpult.



"Hilfe, Rat und Schutz - das zeichnet den ADAC seit seiner Gründung aus. Unsere

Mitglieder stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt", betonte Vorsitzender

Rudi Speich vor 121 Mitgliedern und Delegierten im Rheintal-Kongress-Zentrum in

Bingen.





Verbraucherschutz, Verkehrssicherheitsprogramme, Fahrsicherheitstrainings,physischer und virtueller Motorsport sowie die persönliche Vor-Ort-Betreuung inden fünf ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros in Koblenz, Mainz, Trier, BadKreuznach und Idar-Oberstein gehören zum Portfolio des ADAC Mittelrhein.Mitgliederrekord & neue AngeboteDer ADAC entwickelt sich zunehmend vom klassischen Pannenhelfer zum umfassendenMobilitäts- und Serviceanbieter. Premium-Mitglieder profitieren vom kostenlosenSchlüsselnotdienst und der Fahrradpannenhilfe, während der Zuhause Schutzbriefschnelle Hilfe bei Haushaltsnotfällen bietet. Mit der Medical-App könnenMitglieder zudem bei mehr als 90.000 Gesundheitsfachkräften Termine buchen."Diese Entwicklung zeigt, dass wir in einer sich wandelnden Gesellschaft dierichtigen Antworten haben", betonte Speich.Der ADAC Mittelrhein verzeichnete im vergangenen Jahr ein Mitgliederwachstum von1,78 %, wodurch die Zahl auf 782.257 Mitglieder (Stand: 31.12.2024) anstieg -der höchste Zuwachs seit fünf Jahren. Bundesweit überschritt der ADAC erstmalsdie Marke von 22 Millionen Mitgliedern. Auch die Umsätze in den fünf Reisebürosund Geschäftsstellen entwickelten sich positiv. Dennoch stellt die allgemeineKostensteigerung den ADAC Mittelrhein vor Herausforderungen."Auf den ADAC ist Verlass, gerade in Zeiten, in denen steigende Kosten auch anuns nicht spurlos vorübergehen", erklärte Dr. Mathias Grünthaler, VorstandFinanzen. "Doch wir dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Unser Zielbleibt es, unsere Relevanz für die Mitglieder zu sichern und unserLeistungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln."Hohe Einsatzbilanz am Boden & in der LuftMit 7.907 Einsätzen leisteten die fünf rheinland-pfälzischenRettungshubschrauber auch grenzüberschreitend lebensrettende Einsätze. Besondersgefragt war "Christoph 10" in Wittlich mit 1.767 Einsätzen, dicht gefolgt von"Christoph 23" in Koblenz mit 1.761 Einsätzen. Auch auf den Straßen war der ADACunverzichtbar: 213.761 Einsätze wurden 2024 durch die ADAC Straßenwacht und