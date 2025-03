Frischer Look, neue Erlebnisse, noch mehr Vielfalt und Komfort nach Modernisierungsprogramm (FOTO)

Rostock (ots) - AIDA Cruises, Marktführer für Kreuzfahrten und drittgrößter

Reiseveranstalter Deutschlands, hat mit AIDAdiva als erstes von sieben Schiffen

die umfangreichste Schiffsmodernisierung im Rahmen des Evolution-Programms

erfolgreich abgeschlossen. Nach einem siebenwöchigen Werftaufenthalt vom 3.

Februar bis 21. März 2025 in der französischen Chantier Naval Werft in Marseille

präsentiert sich AIDAdiva nun in neuem Glanz. Von der Technik, über

modernisierte Kabinen, neue Restaurants bis zum erweiterten

Entertainment-Angebot wurde AIDAdiva von Grund auf modernisiert und

überarbeitet.



"Im Rahmen unserer Zukunftsinitiative AIDA Evolution haben wir das größte

Flottenmodernisierungsprogramm in unserer Unternehmensgeschichte gestartet. Für

die ersten drei Werftzeiten investieren wir allein einen dreistelligen

Millionenbetrag, um unsere Schiffe fit für die Zukunft zu machen - sowohl in

Bezug auf das Reiseerlebnis als auch in technischer Hinsicht. Wir sind sehr

stolz auf dieses Programm, denn es zeigt: AIDA entwickelt sich mit Evolution

weiter - für unsere Gäste und die Zukunft der Kreuzfahrt", erklärt Felix

Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises.









Im Zuge der Modernisierung wurden rund 300 Hauptprojekte sowie zahlreiche

weitere Einzelmaßnahmen geplant, koordiniert und umgesetzt. Mehrere Tausend

Werftarbeiter und Spezialisten, darunter über 170 verschiedene Ausbaufirmen,

sowie die Crew von AIDAdiva packten in den vergangenen sieben Wochen gemeinsam

an, um das Projekt zum Erfolg zu führen.



Eine der größten Umbaumaßnahmen stellte die Renovierung aller Gästekabinen dar:

Baldachine, Teppiche und Vorhänge wurden umgestaltet und das Farbkonzept auf

helle, moderne Töne angepasst. Neue Stühle und Sofas sorgen in den Balkonkabinen

für einen modernen Look. Gleichzeitig wurden einige Kabinen von einer 3er auf

eine 4er-Belegung erweitert, um weitere Optionen für Familien zu schaffen. Am

Heck entstanden sechs neue, großzügige familienfreundliche Suiten mit eigenem

Sonnendeck. Diese sind in Wohn- und Schlafbereich mit Doppelbett aufgeteilt,

wobei die ausziehbare Couch im Wohnraum weitere Schlafplätze ermöglicht. In

einigen Suiten ist nun eine 5er-Belegung zzgl. Babybett möglich. Gäste der

Suiten haben darüber hinaus Zugang zu neuen exklusiven Rückzugsorten -dem Sky

Deck und der Rossini Lounge.



Eine umfangreiche Neugestaltung erfuhren die öffentlichen Bereiche auf den Decks

9, 10 und 11. Neue Restaurant- und Barkonzepte bieten ein erweitertes

kulinarisches Angebot. Ob französische Spezialitäten im neuen Restaurant French

Kiss oder im French Kiss Bar & Bistro, asiatische Küche im East Fusion, Seite 2 ► Seite 1 von 3





Das neue AIDA Gefühl im GästebereichIm Zuge der Modernisierung wurden rund 300 Hauptprojekte sowie zahlreicheweitere Einzelmaßnahmen geplant, koordiniert und umgesetzt. Mehrere TausendWerftarbeiter und Spezialisten, darunter über 170 verschiedene Ausbaufirmen,sowie die Crew von AIDAdiva packten in den vergangenen sieben Wochen gemeinsaman, um das Projekt zum Erfolg zu führen.Eine der größten Umbaumaßnahmen stellte die Renovierung aller Gästekabinen dar:Baldachine, Teppiche und Vorhänge wurden umgestaltet und das Farbkonzept aufhelle, moderne Töne angepasst. Neue Stühle und Sofas sorgen in den Balkonkabinenfür einen modernen Look. Gleichzeitig wurden einige Kabinen von einer 3er aufeine 4er-Belegung erweitert, um weitere Optionen für Familien zu schaffen. AmHeck entstanden sechs neue, großzügige familienfreundliche Suiten mit eigenemSonnendeck. Diese sind in Wohn- und Schlafbereich mit Doppelbett aufgeteilt,wobei die ausziehbare Couch im Wohnraum weitere Schlafplätze ermöglicht. Ineinigen Suiten ist nun eine 5er-Belegung zzgl. Babybett möglich. Gäste derSuiten haben darüber hinaus Zugang zu neuen exklusiven Rückzugsorten -dem SkyDeck und der Rossini Lounge.Eine umfangreiche Neugestaltung erfuhren die öffentlichen Bereiche auf den Decks9, 10 und 11. Neue Restaurant- und Barkonzepte bieten ein erweiterteskulinarisches Angebot. Ob französische Spezialitäten im neuen Restaurant FrenchKiss oder im French Kiss Bar & Bistro, asiatische Küche im East Fusion,