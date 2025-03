Deep Dive mit dem Cantourage CEO Philip Schetter

In der neuesten Folge unseres Podcasts haben wir einen spannenden Gast: Philip Schetter, CEO der Cantourage SE. Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, das eine Plattform für die Produktion, Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisprodukten bietet. Das Unternehmen ermöglicht es internationalen Herstellern, effizient und erfolgreich auf den europäischen Markt zu gelangen.

Gemeinsam mit Philip Schetter werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Cannabisindustrie, sprechen über die Herausforderungen und Chancen des Marktes und beleuchten die Rolle von Cantourage als innovativer Akteur in einem stark wachsenden Segment. Freut euch auf spannende Einblicke in eine dynamische Branche und die Vision von Cantourage, den Zugang zu hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten in Europa zu revolutionieren.

In Teil 2 unseres Gesprächs mit Philip Schetter, CEO der Cantourage SE, gehen wir noch mehr ins Detail rund um das Geschäft mit medizinischem Cannabis.

Welche Produkte gibt es, und für welche Anwendungsbereiche sind sie gedacht? Wie läuft die Vergütung durch Krankenkassen, und welche Herausforderungen gibt es dabei?

Außerdem sprechen wir über den Börsengang der Cantourage SE: Warum hat sich das Unternehmen für diesen Schritt entschieden, und welche Vorteile bringt die Börsennotierung? Wir werfen auch einen Blick auf die beiden größten Aktionäre – wer steckt dahinter, und welchen Background haben sie?

Nicht zuletzt verrät uns Philip Schetter seine langfristigen Ziele für Cantourage und wie er das Thema Investor Relations sieht. Eine spannende Folge für alle, die sich für Cannabis als Investment oder medizinische Lösung interessieren!

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/jOgEYJdAVQ4