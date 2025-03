All for One im Fokus Wachstumsbeschleunigung im Jahresverlauf erwartet Die All for One Group SE hat Anfang Februar die Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht. Auf den ersten Blick sind diese verhalten ausgefallen, doch die Umsatzzusammensetzung hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. In den kommenden Quartalen erwartet der Vorstand eine Dynamisierung im Geschäft.