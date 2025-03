DGB für staatliche E-Auto-Prämien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft Union und SPD dazu auf, in ihrem Koalitionsvertrag finanzielle E-Auto-Kaufanreize und steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmer zu verankern.



"Der Markt für E-Mobilität befindet sich derzeit in einer Umstrukturierung", sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Wir müssen sicherstellen, dass dieser Wettbewerb zugunsten der deutschen Automobilbranche ausgeht."



"Sowohl Verbraucher als auch gewerbliche Nutzer erhalten durch steuerliche Kaufanreize die Planungssicherheit, die sie dringend brauchen", so Fahimi. Damit sichere man nicht nur die Zukunft der deutschen Automobilindustrie, sondern fördere "nachhaltige Mobilität".