Top-Artikel der Kalenderwoche 12/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Die Anteile des chinesischen Fahrzeugherstellers und Tesla-Konkurrenten BYD kämpfen am Freitag mit heftigen Verlusten. Was steckt hinter dem Kursbrucheinbruch?

Kanadas größte Bank hat das Kursziel für die Tesla-Aktie zwar gesenkt, sieht den E-Autobauer aber immer noch als Buy-Kandidaten. Die Aktie verliert dennoch deutlich.

Nachdem sich die Bayer-Aktie in den vergangenen Wochen von Ihren Tiefstständen befreien konnte, lief am Wochenende eine Nachricht über die Ticker, die den Aktienkurs erneut belasten dürfte.

Morgan Stanley hat das Kursziel für Rheinmetall auf 2000 Euro angehoben. Bis 2030 rechnen die Analysten sogar mit einem Kurs von 3000 Euro, getrieben von Europas wachsenden Verteidigungsausgaben.

Kurspotenzial von über 100 Prozent? So sieht es jedenfalls ein Analyst bei der Almonty Aktie. Denn das kanadische Bergbauunternehmen könnte ein wichtiger Player in der Rüstungsinustrie werden.

Die Aktie des chinesischen FinTech-Unternehmens Qifu klettert am Montag auf ein neues Allzeithoch. Die am Mittag vorgelegten Quartalszahlen überzeugen.

Die Aktie von LKW-Hersteller Daimler Truck hatte zuletzt mit einem starken Einbruch zu kämpfen. Jetzt fährt einer der Vorstände schweres Geschütz auf!

Nach Steyr Motors schießt am Dienstagabend auch die Aktie des Motorenherstellers Deutz in die Höhe. Grund sind Gerüchte, dass Deutz ins Rüstungsgeschäft einsteigen könnte. Doch schon am Mittwoch geht es wieder abwärts.

Nvidia-CEO Jensen Huang enthüllt, dass das KI-Modell DeepSeek-R1 hundertmal mehr Rechenleistung benötigt als gedacht. Außerdem: Nvidia will einen dreistelligen Milliardenbetrag in den USA investieren.