Tesla, Amazon, Apple – das tut weh

Die ersten fünfzig Tage unter Donald Trump hätten an der Börse so schön sein können. Leider waren sie ein Desaster. Nun ist die Frage, wie schlimm es noch werden muss.

Deutschland 2025 gestartet im Q.4 2024 liegt auf das gesamte Portfolio gerechnet 41% aktuell im Plus.

Es könnte sogar noch ein Tick mehr sein, hätten wir uns nicht zu zwei Comeback-Kandidaten verführen lassen, die schon 2024 eine wirklich heiße Wette waren und echte Probleme haben – Bayer und Puma. Testen Sie uns…

Ansonsten können wir uns im Portfolio wirklich nicht beschweren. Hugo Boss konnten wir schon mit satten Gewinnmitnahmen versehen, selbst bei Merck sehen wir noch Potenzial. Mehr als 100% Gewinn liefern Lufthansa , Jungheinrich (Infrastruktur im weiteren Sinne), DHL, Conti aus dem aktuellen Bestand.

Bei Conti schließen wir die Position ebenso wie bei DHL, da beide Aktien eine kleine Pause brauchen und wir mit der bisherigen Entwicklung happy sind.

Halbieren werden wir RWE , die sich mühsam nach vorn gekämpft haben.

Wir sind überzeugt, für Deutschland 2025 im weiteren Jahresverlauf neue Chancen zu finden. Und wie schon gesagt – die gute Nachricht: Wir werden auch dank der neuen Perspektive für Deutschland als Investitionsraum immer wieder deutsche Aktien und starke Marken der ersten und auch zweiten Börsenreihe ins Portfolio aufnehmen.

Mehr zu den deutschen Aktien und vor allem natürlich zu den heißen Titeln Rheinmetall, Steyr (eben 272 Euro!!), Tesla, Nvidia und D Wave Quantum (Rekordhoch eben bei 11,05 Euro)

Dies zeigt sich schon auf der Anlageseite, wenn man die Aktie von Tesla betrachtet. Trump ist nicht der größte Freund von BMW oder Mercedes und beklagt deren hohe Präsenz auf den Straßen New Yorks und Washingtons. Also ließ er sich nach dem Kursdesaster der letzten Wochen einen fabrikneuen Tesla von Elon Musk persönlich ins Weiße Haus liefern. Fahren wird er ihn dank Secret Service natürlich nicht und primär war die Nummer eine Marketingaktion für Elon Musk. Der Tesla in der Not ist dabei sinnbildlich für die ersten Wochen seiner Amtszeit.