AV-Comparatives führt bahnbrechenden EDR-Detection Test ein - Kaspersky Next EDR Expert erhält Zertifizierung im Pilot-Test

INNSBRUCK, Österreich, 23. März 2025 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, eine weltweit anerkanntes, unabhängiges Labor für Cybersecurity-Audits, freut sich, die Zertifizierung von Kaspersky Next EDR Expert bekannt zu geben, nachdem das Unternehmen erfolgreich am ersten Endpoint Detection and Response (EDR) Detection Validation Test teilgenommen hat.

Der Pilotbericht kann hier eingesehen werden: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2025/02/EDR_Detection_Kaspersky_2025.pdf