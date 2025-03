Neuwahl in Zeiten von Trump - Kanada rückt zusammen

OTTAWA (dpa-AFX) - Wirtschaftlich turbulente Zeiten, eine aggressive Zollpolitik und Annexions-Drohungen von US-Präsident Donald Trump - inmitten einer äußerst herausfordernden Periode in der Geschichte Kanadas hat Premier Mark Carney eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen. Am 28. April tritt in dem zweitgrößten Flächenstaat der Welt Carney als Spitzenkandidat der Liberalen gegen den Konservativen Pierre Poilievre an.

Die Neuwahl in dem G7-Land hatte sich seit Monaten abgezeichnet: Politische Partner und Verbündete des langjährigen Premiers Justin Trudeau wandten sich angesichts der schwachen Wirtschaft und steigender Preise ab. Trudeau trat zurück und übergab an Mark Carney, der nun einem erwarteten Misstrauensvotum im Parlament in Ottawa zuvorkommt. Experten sehen darin den Versuch, das Momentum der Liberalen im Konflikt mit den USA zu nutzen.