Abler Nordic, Livelihoods Funds, Musim Mas und Temasek Foundation starten eine Initiative für Mischfinanzierung für nachhaltige Ölpalmen, um die Entwaldung zu bekämpfen und mindestens 400 Kleinbauern zu unterstützen

SINGAPUR, 24. März 2025 /PRNewswire/ -- Der Impact-Fonds-Manager Abler Nordic hat sich mit der Temasek Foundation, einer in Singapur ansässigen philanthropischen Organisation, die Impact-Programme in Asien vorantreibt, dem nachhaltigen Palmölproduzenten Musim Mas und dem Livelihoods Fund zusammengetan, um das Projekt „Sustainable Oil Palm Replanting in Indonesia (SOPRI)" zu starten. Die Pilotinitiative erleichtert Kleinbauern den Zugang zu Finanzmitteln und Ressourcen, um Ölpalmen nachhaltig neu zu pflanzen, ihr Einkommen zu steigern und gleichzeitig die Ausbreitung des Waldes zu verhindern.

In Indonesien bewirtschaften Kleinbauern über 40 % der Ölpalmenflächen des Landes, stehen jedoch vor einer großen Herausforderung: alternde Ölpalmen, die die Erträge verringern, so dass eine Neubepflanzung dringend notwendig und kostspielig ist. Ohne Zugang zu erschwinglichen Finanzierungen könnten einige Kleinbauern in Regenwaldgebiete vordringen und so die Entwaldung und den Klimawandel beschleunigen.

Das SOPRI-Projekt ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenderen Climate Smart Fund von Abler Nordic, der in der Pilotphase mit Mitteln des norwegischen Ministeriums für Klima und Umwelt ins Leben gerufen wurde. Der Climate Smart Fund kombiniert öffentliches, philanthropisches und privates Kapital, um entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten zu schaffen und Projekte zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Kleinbauern zu unterstützen. Die Temasek Foundation stärkt dieses Mischfinanzierungsmodell, indem sie Katalysator-Kapital bereitstellt, um Darlehen an Kleinbauern für das SOPRI-Projekt zu garantieren und das Risiko zu mindern, wodurch die Finanzierungskosten für Kleinbauern gesenkt und das Risiko für private Investitionen verringert werden.

In der ersten Phase des SOPRI-Projekts werden 400 Kleinbauern auf 400 Hektar in Sumatra unterstützt. Es werden langfristige Kredite für die Neubepflanzung, Schulungen zur Finanzkompetenz, Nachhaltigkeitszertifizierungen, Unterstützung bei der Erlangung von Landtiteln und partizipative Dorfplanung zur Förderung einer verantwortungsvollen Landnutzung angeboten. Im Gegenzug verpflichten sich die Kleinbauern, das Eindringen in den Wald zu vermeiden, was durch Satelliten- und Vor-Ort-Kontrollen überwacht wird.