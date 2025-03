Ein Vermächtnis der Innovation und eine intelligente Energiezukunft

JIAXING, China, 24. März 2025 /PRNewswire/ -- Heute vor 15 Jahren, am 24. März 2010, wurde APsystems in Jiaxing, Zhejiang, gegründet und machte sich auf den Weg, die Kraft des Lichts zu nutzen. Im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich APsystems von einem auf MLPE-Mikrowechselrichter spezialisierten Hardware-Lieferanten zu einem umfassenden Anbieter von dezentralen PV-, Energiespeicher- und Ladelösungen entwickelt. Heute ist es eine treibende Kraft im Bereich der intelligenten Energie, die von KI angetrieben wird und Produktinnovationen, Benutzererfahrung und betriebliche Effizienz verbessert. Jede strategische Veränderung spiegelt die Ausrichtung des Unternehmens auf Branchentrends wider, während jede Geschäftserweiterung die globale Energiewende beschleunigt. Durch unermüdliche Innovation und Widerstandsfähigkeit wird APsystems auch weiterhin ein außergewöhnliches Vermächtnis in der Energiewende schaffen.

Im Jahr 2010 kehrten Dr. Zhimin Ling und Dr. Yuhao Luo mit einer Leidenschaft für die Photovoltaikindustrie nach China zurück und gründeten APsystems in Jiaxing, Zhejiang. Sie erkannten von Anfang an die bedeutenden Vorteile der MLPE-Technologie (Module-Level Power Electronics) in Bezug auf Sicherheit und Effizienz und setzten sich für die Weiterentwicklung dieses Bereichs ein. In den letzten 15 Jahren hat APsystems einen Weg der differenzierten Produktentwicklung eingeschlagen und das Prinzip „Sicherheit geht vor" in jede technische Innovation eingebettet.

Als sich die MLPE-Technologie durchsetzte, beschleunigte sich das Wachstum von APsystems. Seit 2012 hat das Unternehmen 12 Jahre in Folge profitabel gearbeitet und expandiert. Dieses unerschütterliche Engagement hat den Nutzern überlegene Lösungen geboten und gleichzeitig Maßstäbe für Sicherheit, Effizienz und Flexibilität in der Branche gesetzt. APsystems hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung globaler Photovoltaik-Standards gespielt und dazu beigetragen, die MLPE-Technologie von einer Nischenlösung zu einer gängigen Wahl zu machen.

Mit seiner kontinuierlichen Geschäftsexpansion ist APsystems seiner Globalisierungsstrategie treu geblieben. Das Unternehmen hat erfolgreich Schlüsselmärkte für Photovoltaik weltweit erschlossen und Niederlassungen in Australien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, den Niederlanden, Mexiko und Brasilien gegründet. Dieses weltweite Vertriebs- und Servicenetz gewährleistet die flächendeckende Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen von APsystems. Im Jahr 2022 debütierte APsystems erfolgreich am STAR Market der Shanghaier Börse und sicherte sich damit eine starke Kapitalunterstützung für zukünftiges Wachstum. Bis Ende 2024 wird das Unternehmen insgesamt mehr als 6 GW an MLPE-Produkten in 156 Länder und Regionen geliefert haben. Diese Meilensteine markieren den stetigen Fortschritt von APsystems auf dem Weg zur weltweiten Branchenführerschaft.