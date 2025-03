Pionierarbeit für Stromversorgungslösungen der nächsten Generation

Kyoto, Japan, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. kündigte am 19.

März sein Engagement für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen

durch Elektronik an. Dabei konzentriert es sich auf die Entwicklung von

Leistungshalbleitern, die bei der Verbesserung der Effizienz von

Hochleistungsanwendungen eine entscheidende Rolle spielen. Unter der Marke

"Power Eco Family" bietet ROHM umfassende Leistungshalbleitertechnologien und

-lösungen an, die zum Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems beitragen.



In den letzten Jahren hat sich die Nutzung von Elektrizität in verschiedenen

Bereichen wie Elektrofahrzeugen und Energy Harvesting beschleunigt. Dabei werden

Energiesysteme in diese Anwendungen integriert, die ihre Leistung durch Erhöhung

der Effizienz, Miniaturisierung und Gewichtsverringerung verbessern müssen.

Leistungshalbleiter müssen folglich höhere Leistungsanforderungen erfüllen und

rauen Umgebungen standhalten, indem sie speziell schnelle

Schaltgeschwindigkeiten, geringe Verluste und eine hervorragende Wärmeableitung

bieten. Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich von Leistungshalbleitern immer

größer, wodurch die Nachfrage steigt.





ROHM hat umfangreiches Fachwissen angesammelt und technologische Fortschritte im

Bereich der Leistungshalbleiter erzielt. Dazu gehört auch die weltweit erste*

erfolgreiche Massenproduktion von SiC-MOSFETs (Siliziumkarbid). Um die wachsende

Marktnachfrage zu decken, expandiert ROHM auch in neue Produktbereiche wie die

Massenproduktion von GaN (Galliumnitrid), das wie SiC als Halbleiter der

nächsten Generation Aufmerksamkeit erregt.



*ROHM-Studie, 19. März 2025



Abbildung 1. Das Diagramm zeigt die Fläche der einzelnen Produkte der Power Eco

Familie nach Leistung und Betriebsfrequenz: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfi

le/release/M106254/202503065284/_prw_PI1fl_9tAb1z28.jpg



Das Diagramm veranschaulicht den Anwendungsbereich der Leistungshalbleiter von

ROHM. Die Betriebsfrequenz ist auf der horizontalen Achse und die

Leistungskapazität auf der vertikalen Achse dargestellt. Si (Silizium), ein seit

langem bekanntes Halbleitermaterial, wird in den Leistungshalbleitern der Serien

EcoMOS (TM) und EcoIGBT (TM) eingesetzt. Um verschiedene Anwendungsanforderungen

zu erfüllen, werden inzwischen Halbleiter der nächsten Generation, wie EcoSiC

(TM), der für Ultrahochspannung und Hochgeschwindigkeitsschaltungen optimiert

ist, und EcoGaN (TM), der sich durch Ultrahochgeschwindigkeitsschaltungen

auszeichnet, angeboten.



ROHM hat diese vier Produktlinien unter dem Namen Power Eco Family

zusammengefasst und trägt durch die Verbesserung der Anwendungsleistung zur

Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems bei.



EcoSiC (TM): https://www.rohm.com/products/sic-power-devices



EcoGaN (TM): https://www.rohm.com/products/gan-power-devices



EcoIGBT (TM): https://www.rohm.com/products/igbt



EcoMOS (TM): https://www.rohm.com/products/mosfets



Abbildung 2. Aufbau von Ökosystemen durch Erweiterung der Power Eco Family: http

s://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202503065284/_prw_PI2fl_O1In6

6If.jpg



Weißbuch: https://www.rohm.com/search/application-notes?DocType=White%20Paper&Se

archBox=Power%20Eco%20Family



EcoSiC (TM), EcoGaN (TM), EcoIGBT (TM) und EcoMOS (TM) sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen von ROHM Co., Ltd.



