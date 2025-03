Korrektur im Dax könnte weitergehen - Konjunkturdaten im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwankungsreichen Tagen könnte der Dax seine jüngste Korrektur - also einen Rücksetzer im Aufwärtstrend - in der neuen Woche zunächst fortsetzen. "Angesichts der politisch volatilen Lage werden die hohen Kurse jetzt zunehmend kritisch hinterfragt", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Entsprechend gebe es wenig langfristig orientierte Anleger, die neu in den Markt kommen. Zu den Highlights der Woche dürften vor allem wichtige Konjunkturdaten wie das Ifo-Geschäftsklima zählen.

Zuletzt hatte sich der deutsche Aktienmarkt mit einer guten Entwicklung zunehmend von der schwächelnden Wall Street abgekoppelt. "Inzwischen weisen auch Europas Märkte historisch erhöhte Bewertungsniveaus auf", warnten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Das berge Enttäuschungspotenzial - insbesondere nachdem die Anleger mit Blick auf das Finanzpaket von Union und SPD Vorschusslorbeeren verteilt hatten. Am Freitag stimmte der Bundesrat dem Paket zu und machte damit den Weg für milliardenschwere Investitionen in Rüstung und Infrastruktur frei.