Der Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, Kondor AI, erwirbt eine Kontrollbeteiligung an Ora Technology im Rahmen eines Angebots zum Erwerb aller Aktien

Vancouver, BC – 24. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner, Kondor AI PLC („Kondor“), und Ora Technology PLC („Ora“), sich auf die Bedingungen eines empfohlenen Angebots zum Erwerb aller Aktien geeinigt haben, im Rahmen dessen Kondor mehr als 50 % des gesamten ausgegebenen Stammkapitals von Ora erwerben wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu schaffen und den Wert für Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen zu steigern.

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Angebots erhält jeder Aktionär von Ora für jede gehaltene Ora-Aktie 0,9848 neue Kondor-Aktien. Dieses Umtauschverhältnis wurde von den Boards beider Unternehmen vereinbart und spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Wachstum und Innovation in der KI-Branche wider. Die vollständige Ankündigung finden Sie hier.

Strategische Begründung

Die Verbindung von Kondor und Ora wird voraussichtlich erhebliche Vorteile mit sich bringen, darunter:

- Verbessertes Produktportfolio: Die Integration der fortschrittlichen technologischen Lösungen von Ora in das bestehende Angebot von Kondor wird zu einer breiteren Palette von KI-Produkten und -Dienstleistungen führen.

- Marktexpansion: Die Übernahme wird den Eintritt in neue Märkte erleichtern und die Präsenz in bestehenden Märkten durch die Nutzung des kombinierten Fachwissens und der Ressourcen beider Unternehmen stärken.

- Betriebliche Synergien: Die Übernahme wird voraussichtlich zu einer Steigerung der betrieblichen Effizienz, einer Optimierung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen und einer Straffung der Verwaltungsfunktionen führen.

Der CEO von Pioneer, Darcy Taylor, erklärte dazu: „Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem kollektiven Ökosystem von Venture-Partnern dar. Durch die Bündelung ihrer Kräfte sind Kondor und Ora in der Lage, Innovationen im Bereich der KI-Agenten zu beschleunigen, die Marktreichweite zu vergrößern und einen Mehrwert für ihr Angebot an die Kunden zu schaffen. Ich gratuliere beiden Organisationen zu dieser synergetischen Partnerschaft.“