About You durch Secunet im SDax ersetzt

The_Jackal schrieb 05.03.25, 17:45

Ich sehe das ähnlich und finde, dass Secunet oft unterschätzt wird – gerade weil das Unternehmen in einem hochspezialisierten Bereich agiert. Das „vergleichsweise schmale“ Lösungsangebot ist eher eine Stärke als eine Schwäche, da Secunet sich auf sicherheitskritische IT spezialisiert hat und dort eine klare Marktführerschaft in Deutschland besitzt.



Gerade in Zeiten hybrider Bedrohungen und zunehmender Cyberangriffe dürfte der Bedarf an hochsicheren IT-Lösungen rapide wachsen. Die staatliche Nachfrage nach Produkten wie SINA dürfte langfristig steigen – nicht nur durch das Sondervermögen, sondern generell durch die sicherheitspolitische Entwicklung. Länder, Kommunen und kritische Infrastrukturbetreiber rüsten sich ebenfalls auf, sehe ich auch bei uns in der Firma (öffentlich-rechtlicher Wasserversorger).



Dazu kommt die langfristige Perspektive im Bereich Cloud-Sicherheit. Die „Europäische Multi-Domain Combat Cloud“ ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass Cybersicherheit auf EU-Ebene ein immer wichtigeres Thema wird. Wenn Deutschland und Europa strategisch unabhängiger von US-Softwareanbietern werden wollen, dürfte Secunet als etablierter Partner der Bundesregierung stark profitieren.



Dass die Bewertung von Secunet oft weit vorausläuft, ist bekannt, aber das liegt vllt. auch daran, dass der Markt die strategische Bedeutung des Unternehmens erkennt. Langfristig dürfte sich die Kombination aus staatlicher Nachfrage, zunehmenden Sicherheitsanforderungen und neuen Einsatzfeldern in Bereichen wie Cloud-Security auszahlen.



Für Investoren mit Weitblick bleibt Secunet daher ein sehr spannender Wert – auch wenn Geduld gefragt ist. Davon bin ich überzeugt.



Gruß

Stefan