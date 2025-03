Beteiligungsgesellschaft Indus Holding plant mehr Geschäft und will investieren

Huta schrieb vor 16 Minuten

Guten Morgen!



Ja, insbesondere die für 2030 postulierten Ziele sind erfreulich - und die Pläne für die strategische Weiterentwicklung bis dahin. Das Ziel - 4,50 Euro EpS plus x in 2030 - ist sicher ebenfalls sehr beeindruckend.



Davor liegen aber "die Mühen der Ebene". Das ausgewiesene EpS 2024 beträgt "nur" 2,07 Euro (ich hab den Geschäftsbericht noch nicht durchgearbeitet, daher weiß ich auch noch nicht, was da beim EpS noch in Abzug gebracht würde - der Analystenkonsens sah beim EpS 2024 noch im Schnitt 2,56 Euro - und ich hatte auch in etwa mit diesem Wert kalkuliert). Mal schauen ob ich da im GB nähere Erläuterungen finde.



Was das laufende Jahr betrifft, dürfte es sehr leichte Verbesserungen gegenüber 2024 geben. Die neue Kennziffer "bereinigtes EBITA" (ich bin kein Fan von Kennziffern, die einen Teil der gewinnmindernden Aufwendungen außen vor lässt und dann auch noch bereinigt wird - mag aber sein, dass dadurch die operative Kernleistung des Unternehmens besser abgebildet wird) soll in der Mitte der Prognose um knapp 6% wachsen - am ganz unteren Rand der Prognose könnte es aber auch eine Stagnation bzw. sogar eine ganz leichte Verschlechterung im Ergebnis geben).



Erfreulich ist natürlich der wiederum sehr gute Cashflow.



Dominiert wird die Meldung aber von den Zielen 2030.



Aus meiner Sicht ist der aktuelle Kurs von 25 Euro plus x aktuell absolut angemessen. Die Anfang des Jahres mMn noch bestehende deutliche Unterbewertung der Aktie wurde beseitigt. Die aktuellen Zahlen sind solide und mMn kann der Kurs weiter Fahrt aufnehmen sobald die neue Strategie nicht nur auf dem Papier steht sondern man erste Umsetzungsschritte sieht.



Ich persönlich glaube nicht, dass die Aktie angesichts der Zahlen 2024 und der Erwartungen 2025 in einer überschaubaren Zeit noch deutlich zulegt. Klar ist aber auch, dass, falls Indus die 4,50 Euro EpS 2030 schaffen sollte, der Kurs deutlich höher stehen dürfte. Aber es ist ja auch nicht so, dass jedes Ziel auch sicher erreicht wird.



Mal schauen, was der Markt draus macht. Ob die hier für die nächsten 12 oder 24 Monate von einigen Teilnehmern postulierten Kursziele von 35 oder 40 Euro erreichbar sind, hängt mMn davon ab, wie weit man in 2026 ergebnisseitig voran kommt und inwieweit man mit der Umsetzung der Strategie für 2030 kommt.