Bullen in den Startlöchern

Besonders günstig erscheint aktuell das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Jahr 2026, welches bei 12,8 liegt und die Dividendenrendite mit 4,4 Prozent geschätzt wird. Fundamental sind dies ziemlich attraktive Werte, Analysten sprechen sich mittlerweile fürs Aufstocken der Aktie aus. Technisch wird dies durch den satten Kursgewinn aus der letzten Woche ebenfalls untermauert, sodass oberhalb von 167,11 US-Dollar ein weiteres Kaufsignal mit Zielen bei 171,70 und vorläufig 172,88 US-Dollar entstehen könnte. Ein weiteres Ziel darüber läge sogar im Bereich um 177,07 US-Dollar, was dem Kursziel vieler Analysten entspricht und Anleger bei einem erfolgreichen Ausbruch überdurchschnittlich hiervon profitieren dürften. Auf der Unterseite bleibt der Wert jedoch bis in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 154,33 US-Dollar vorerst als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf einen Test des EMA 200 (rote Linie) bei 146,62 US-Dollar sichtlich mehren, eine überschießende Welle könnte sogar noch einmal auf den Key-Support von 140,00 US-Dollar talwärts reichen. Das starke Aufwärtsmomentum der Aktie spricht aber gegen eine solche Entwicklung in der nächsten Zeit.

Trading-Strategie: