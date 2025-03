Boeing steuert Buy-Trigger an

Unbestätigten Berichten zufolge hat der US-Flugzeugbauer Boeing bereits einen Prototyp der neuen Generation seit fast fünf Jahren heimlich in der Luft und könnte bei den Entwicklungskosten sparen. Dies würde dem Konzern vielleicht helfen, die Krisen der letzten Jahre endgültig abzuschütteln und wieder auf Kurs zu kommen. Das aktuelle Volumen für die Entwicklung und Produktion beläuft sich auf über 20 Mrd. US-Dollar, Folgeaufträge könnten aber mehrere hundert Milliarden Dollar in die Kassen spülen.

Seit dem Rekordhoch von 466,01 US-Dollar aus März 2019 steckt Boeing in einem Abwärtstrend fest, in der Spitze fiel die Aktie auf 89,00 US-Dollar und damit einen wichtigen Key-Support aus dem Zeitraum 2013-2016 zurück. Die letzten Jahre waren von einer groben Seitwärtsbewegung mit leicht fallender Tendenz geprägt. Hierbei hat sich in den letzten Monaten jedoch eine äußerst markante Barriere zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar in der Boeing-Aktie eingeschlichen, außerdem notiert der Wert auf Wochenbasis weiter unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Genau diesen gilt es jetzt für ein Kaufsignal in Richtung 199,50 und darüber rund 220,00 US-Dollar und damit die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung zu knacken. Ein passender Turbo Long Optionsschein ist weiter unten vorgestellt und kann nach einem erfolgreichen Ausbruch eine überdurchschnittliche Rendite einbringen. Auf der Unterseite würden sich konkrete Short-Chancen erst unterhalb von 145,00 US-Dollar ergeben, in der Folge müsste mit Abschlägen auf 141,58 und darunter rund 125,00 US-Dollar gerechnet werden. Das starke Aufwärtsmomentum dürfte ein solches Szenario vorerst aber ausschließen.