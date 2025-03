Aufwärtstrend im Test

Solange sich das heimische Leitbarometer in der Spanne zwischen 22.320 und seinen Rekordständen aufhält, ist das Kursgeplänkel in diesem Bereich vorläufig als neutral zu bewerten. Ein Aufwärtstrendbruch der letzten Wochen würde aber Anhaltspunkte für eine längere Konsolidierung liefern, ein mustergültiges Verkaufssignal kann aber erst unterhalb von 22.320 Punkten ausgebildet werden und würde zugleich das Doppelhoch aktivieren. In der Folge müssten Abschläge auf 21.513 Punkte eingeplant werden und würden sich folglich für ein Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite muss mindestens das Rekordhoch bei 23.476 Punkten nachhaltig überwunden werden, damit die nächstgrößere Zielmarke bei 23.921 und darüber 24.167 Punkten angesteuert werden kann.

Aktuelle Lage