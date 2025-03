Die 137. Canton Fair fördert den Handel und den internationalen Austausch in Europa und Afrika

Am 5. März veranstaltete die Arbeitsgruppe Canton Fair eine Promotion-Konferenz in Wien, Österreich. Liu Xiaomin, Exhibition Director der China Foreign Trade Centre Group, betonte, dass die 137. Canton Fair weiterhin das Aussteller- und Produktangebot optimieren, die Handelsförderungsaktivitäten ausbauen und das Messeerlebnis praktischer gestalten wird. Das Team der Canton Fair besuchte auch die Geschäfte von XXXLutz, um sich über die Beschaffungsanforderungen des Unternehmens zu informieren, Rückmeldungen und Vorschläge einzuholen und das Unternehmen zur Teilnahme an Matchmaking-Aktivitäten einzuladen.

GUANGZHOU, China, 24. März 2025 /PRNewswire/ -- Die 137. Canton Fair, die am 15. April in Guangzhou, China, eröffnet wird, hat eine Reihe von Werbeveranstaltungen in Europa und Afrika abgeschlossen. Als Portal für die Öffnung Chinas und erstklassige Plattform für den internationalen Handel engagiert sich die Canton Fair für den internationalen Handel und die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch kontinuierliche Verbesserungen der Handelsstrukturen, Ausstellungsthemen, Veranstaltungen und Messedienstleistungen.

Zuvor, am 3. März, fand eine Sitzung in Budapest, Ungarn, statt, an der über 110 lokale Vertreter teilnahmen.

Am 27. Februar nahmen über 60 lokale Vertreter an der Handelsförderungsveranstaltung in Amsterdam, Niederlande, teil. Die Arbeitsgruppe besuchte das Importunternehmen Koopman International und informierte sich über dessen aktuelle Beschaffungsanforderungen. Außerdem besuchte sie eine lokale Ausstellung für Haushaltsprodukte.

Vom 24. Februar bis zum 4. März war die Canton Fair Gastgeberin von Veranstaltungen in Nigeria, Äthiopien und Kenia. In Nairobi erklärte Xu Jiansheng, Operation Director der China Foreign Trade Centre Group, dass China der größte Handelspartner Kenias und die größte Importquelle sei. Auf der bevorstehenden 137. Tagung werden die Vorteile neuer Produkte, angemessener Preise, guter Qualität und eines umfassenden Service weiter hervorgehoben. Darüber hinaus führte die Messe die Canton Fair App ein, um den globalen Einkäufern effizientere und bequemere Dienstleistungen zu bieten.

In Lagos nahmen mehr als 180 Teilnehmer, darunter lokale Unternehmen und Medienvertreter, an der Förderkonferenz am 24. Februar teil. Die Arbeitsgruppe besuchte auch den Computer Village technology Market lkeja, einen Markt für Unterhaltungselektronik, ShopRite, eine große Supermarktkette, und die Überseelager chinesischer Unternehmen.

In Addis Abeba, Äthiopien, arbeitete das Team der Canton Fair mit dem Ministerium für Handel und regionale Integration sowie mit Industrieverbänden zusammen und organisierte ein Seminar mit von China finanzierten Unternehmen, um die Anforderungen des lokalen Marktes und die Teilnahme an der Messe zu erörtern. Es wurde ein Partnerschaftsabkommen mit einem lokalen Wirtschaftsverband unterzeichnet.

Die 137. Canton Fair wird vom 15. April bis 5. Mai 2025 in Guangzhou stattfinden. Um die App für die Canton Fair herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html.

