US-Zölle: Kommt der große Handelskrieg am 2. April?

Trump wird am 02.April weitreichende Zölle gegen bestimmte Länder oder Wirtschaftsblöcke verkünden, allerdings einige Staaten ausnehmen. Zudem plant die US-Regierung derzeit keine separaten sektorbezogenen Zölle, die ursprünglich ebenfalls an diesem Tag angekündigt werden sollten.

Finanzminister Scott Bessent erklärte letzte Woche, dass beispielsweise Stahl- und Aluminiumzölle nicht zusätzlich zu den landesspezifischen Sätzen erhoben werden würden. "Ich werde es genauer wissen, wenn wir uns dem 2. April nähern. Es ist also möglich, dass sie gestaffelt werden", sagte er gegenüber Fox Business.

Nur Länder, die keine Zölle auf US-Produkte erheben und mit denen die USA einen Handelsüberschuss haben, werden nicht mit Zöllen belegt, so ein Regierungsbeamter laut Bloomerg.

"Der 2. April wird der Befreiungstag für Amerika sein. Wir wurden von jedem Land der Welt, Freund und Feind, ausgenutzt", sagte US-Präsident Trump am Freitag im Oval Office. Die neuen Zölle würden "Dutzende Milliarden" einbringen, so der US-Präsident weiter.

"Wir gehen davon aus, dass eine Reihe diplomatischer Treffen letztendlich zu einer Abwendung extremer Zölle führen wird, allerdings nicht bis April. Die zunehmende Besorgnis über Trumps Politikwechsel wird die Märkte angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit weiterhin bewegen", meint Bob Savage, Leiter der Marktmakrostrategie bei BNY.

Am Montag liegen die meisten Futures im Plus. Der britische FTSE 100-Index wird voraussichtlich 14 Punkte höher bei 8.667 eröffnen, der deutsche DAX um 83 Punkte auf 22.966 steigen, der französische CAC um 9 Punkte auf 8.057 zulegen und der italienische FTSE MIB um 171 Punkte auf 38.391 klettern, wie Daten von IG zeigen.

Die S&P-Futures klettern um 42,79 Punkte (Plus 0,75 Prozent) auf 5.710,35. Die Nasdaq-Futures legen mit einem Plus von 210,16 Punkten (Plus 1,06 Prozent ) auf 19.964,13 am stärksten zu (Stand: 24.03.2025, 8:25 MEZ).

Über Nacht handelten die Märkte im Asien-Pazifik-Raum am Montag überwiegend im Plus, doch die Anleger in der Region blicken gespannt auf die Zollfrist von US-Präsident Donald Trump am 2. April.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6007,67 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Goldpreis nicht zu stoppen Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien Jetzt Report kostenlos herunterladen!