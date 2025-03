UBS senkt Leonardo auf 'Neutral' - Hebt Ziel auf 50 Euro

DefenseFirst schrieb 19.02.25, 12:37

Die Aktie von Leonardo S.p.A., einem führenden italienischen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie.



1. Analysteneinschätzungen: Von 14 befragten Analysten empfehlen 11 den Kauf der Leonardo-Aktie, 2 raten zum Halten und nur 1 zum Verkauf.



2. Wachstumsaussichten: Analysten prognostizieren für Leonardo ein kontinuierliches Umsatzwachstum, hierbei sind die neuen EU Rüstungsbudgets nicht eingerechnet die sehr wahrscheinlich kommen werden in den kommenden Jahren:



2024: 17,2 Mrd. € (+12,5 %)

2025: 18,3 Mrd. € (+6,4 %)

2026: 19,3 Mrd. € (+5,3 %)

2027: 20,1 Mrd. € (+4,3 %)

2028: 21,0 Mrd. € (+4,7 %)

Dieses stetige Wachstum spiegelt die starke Position des Unternehmens im Markt wider.



3. Attraktive Bewertung: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 liegt bei 16,26, was im Vergleich zu Branchenkollegen als moderat gilt. Zudem weist Leonardo ein langfristiges Gewinnwachstum von 14,27 % pro Jahr bis 2026 auf, daher viel Aufholpotential ggü. z.B. Rheinmetall.



4. Geringe Dividendenrendite: Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,4 %, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche relativ niedrig ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen Gewinne reinvestiert, um weiteres Wachstum zu fördern.



Fazit: Die Leonardo-Aktie zeigt eine solide Performance und positive Wachstumsaussichten. Die überwiegende Mehrheit der Analysten spricht Kaufempfehlungen aus. Die kommende Notsitzung der EU dürfte weiteres Budget für die europäische Rüstungsindustrie aussprechen, was den Kurs immens anziehen lassen kann.



Das ist keine Kauf Empfehlung, jeder kann selbst denken und handeln wie er es für richtig hält.



